Preview | Minecraft Legends – Minecraft is het meest verkochte spel ooit (tot nog toe). Het is dan ook niet zo heel gek dat er enkele spin-offs zijn gemaakt, zoals de Minecraft Telltale games en Minecraft Dungeons van Mojang zelf. Nu voegt zich een nieuwe titel aan het lijstje toe: Minecraft Legends. Een avontuurlijke game van behoorlijke schaal. Vecht in een Minecraft wereld met legers van… zombies en skeletten? Wacht, dit waren toch altijd je vijanden? Dat klopt, maar in Minecraft Legends kan jij vrienden maken met je voormalige vijanden om te strijden tegen de Piglins. Op de gamescom hebben wij een uitgebreide demo kunnen bijwonen, waar veel van de gameplay werd getoond.

Een nieuwe en mooie visuele stijl

De demo die we te zien kregen werd gespeeld door de ontwikkelaar, dus we konden niet zelf aan de slag. Maar wat als eerst natuurlijk meteen opviel waren de vernieuwde graphics. Vernieuwd ten opzichte van hetgeen je al kent van Minecraft. Zo is er een cell shaded-achtige filter gebruikt om de stijl net even wat frisser te doen lijken. Het is vooral een leuke afwisseling met wat je al kent en in de setting waar Minecraft Legends zich afspeelt werkt het ook wel. De schaal van de game is vooral een stuk groter te noemen. Denk hierbij vooral aan de hoeveelheid wezens die tegelijk op je scherm tevoorschijn komen. Maar goed, om even echt bij het begin te beginnen: de demo begon in de natuur, met het hoofdpersonage op een paard.

Dit paard zul je nodig hebben om over het uitgestrekte landschap van Minecraft Legends te kunnen reizen. Na een stukje in galop gereden te hebben, kwam de ontwikkelaar die het spel presenteerde aan bij een groot dorpje. Het was een gemeenschap bestaande uit zombies. Zoals al eerder aangegeven, wezens die voorheen in Minecraft je vijanden waren kunnen nu vriendelijk zijn en je helpen tijdens het avontuur. In het dorpje gebeurde ook niks qua geweld, want de ontwikkelaar huppelde er doodleuk en vrolijk doorheen. Dit betekent dat je relatie met het zombie volk goed is, zij staan dus paraat om je te helpen in een groot gevecht. Het betekent echter ook dat je ruzie met hun kunt maken, waardoor ze je juist wel aanvallen. Een leuke en interessante dynamiek waar we meer van willen zien.

Grootschalige gevechten

Naast het zombie dorpje, werd ook een zogeheten Village getoond met de befaamde Villagers. In deze dorpjes kun je namelijk allerlei spullen kopen die je nodig hebt in een grote strijd. Het is namelijk de bedoeling om de Piglins tegen te houden. Deze figuren zijn over het hele land, de Overworld, terug te vinden en het is aan jou om ze te stoppen. Dat blijkt een hele opgave te zijn en daarom is elke soort hulp welkom. Dit is waar de echte gameplay om de hoek komt kijken: de game is namelijk een mix van actie gameplay met strategie. Je kan hakken en meppen, maar veel leuker is om met een heel leger een Piglin basis aan te vallen.

In de demo werd er eerst op onderzoek uitgegaan om te zien wat het beste punt is om de basis aan te vallen. Eenmaal een mooi plekje gevonden, werden er enkele structuren gebouwd. Want ja, net zoals in Minecraft is het ook van belang om in Minecraft Legends resources te verzamelen zoals steen, hout en andere materialen, zodat je daadwerkelijk kunt bouwen. Hiermee maak je bijvoorbeeld spawnpunten voor je leger. Je maakt er ook normale soldaten, range troepen of golems mee, die met je mee ten strijde kunnen trekken. Het is erg tof om te zien dat je een groot leger kunt bouwen en volop in de aanval kunt gaan. Zodoende werd de basis van de Piglins vernietigd en werden wij getrakteerd op een leuke CGI-trailer.

Leuke opzet

Tijdens het spelen waren er sowieso veel CGI-cutscènes te zien. Het ging voornamelijk over de Piglins die snode plannetjes uitvoeren om de belegering van de Overworld door te zetten. Uiteraard bevinden zij zich normaliter in de Underworld en via Dark Portals betreden zij jouw vredige wereld. In de Piglin basis die vernietigd werd stond zo’n Dark Portal, waardoor de Piglins na het vernietigen een ingang minder hebben om jouw wereld binnen te komen. Dit alles wordt qua sfeer op een humoristische manier gebracht, terwijl je geniet van een hoop actie dankzij de gameplay. De cutscènes na afloop van de demo hintte bovendien dat er een baasgevecht zou moeten volgen, waar wij helaas nog niks van hebben mogen zien, maar waar we wel erg benieuwd naar zijn.

Voorlopige conclusie

De demo liet ons op een uitgebreide manier de gameplay en wereld van Minecraft Legends zien. De eerste indrukken zijn erg positief: de sfeer en de grootschalige gevechten zijn erg leuk om te aanschouwen. De bouwgameplay is een toffe toevoeging om de ziel van Minecraft te behouden, terwijl de nieuwe grafische stijl en andere soort gameplay een frisse wind door de wereld van Minecraft doet blazen. De enige zorg die we hebben en wat we ons ook afvragen, is of de diversiteit in hetgeen wat we zagen voldoende zal zijn. Dit is natuurlijk een vraag voor bij de review, maar we zullen helaas nog wel even moeten wachten op deze game.