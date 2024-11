Hoe sta jij tegenover filmtrailers? Voor mij geldt: hoe korter, hoe beter. Een goede trailer is als een geslaagde tutorial in een game bondig, informatief en prikkelend. Helaas is de trailer van de aankomende Minecraft-film precies het tegenovergestelde. Met een lengte van 2 minuten en 30 seconden krijg je niet alleen een uitgebreide introductie tot het verhaal, maar voelt het alsof je de volledige film al gezien hebt. Ik zal deze marketing tactiek nooit begrijpen, maar nu hebben we wel al een beter idee waar deze film over zal gaan.

De trailer onthult dat Steve als kind verlangde naar de mijnen. (Ik wou dat dit een grap was, maar dit wordt zo letterlijk verteld.) Toen hij volwassen werd, ging hij meteen gaan graven in de mijn, waar hij uiteindelijk een lichtgevende kubus vond. Deze kubus blijkt een portaal te zijn naar de Minecraft wereld, waar Steve vervolgens jaren heeft overleefd. Ondertussen maken we kennis met de andere hoofdpersonages, die de basis van de wereld snel onder de knie krijgen. Ze leren dat je kunt craften, bouwen en dat het ’s nachts gevaarlijk is. Maar al snel duikt er een groter probleem op, een leger van kwaadaardige Piglins dreigt de wereld te vernietigen. Het is aan Steve en zijn nieuwe vrienden om hen tegen te houden. Hiervoor maken ze gebruik van de elytra-vleugels, vuurwerk en heel wat andere items uit de game.

De trailer verklapt nog net niet het einde. Waarschijnlijk zal de groep na de Piglins verslagen te hebben, terug naar huis kunnen. Maar of Steve met hen terug zal reizen is nog maar de vraag. Deze film die je kinderen, neefjes of nichtjes fantastisch zullen vinden, komt uit op 4 april 2025.