Preview | The Last Case of Benedict Fox – Tijdens de Microsoft & Bethesda Showcase in juni vorig jaar werd de game The Last Case of Benedict Fox aangekondigd. Een titel van een wat kleinere ontwikkelaar, waarin je de rol aanneemt van Benedict Fox. Hij is een detective met een connectie naar het bovennatuurlijke en in deze game zal hij zijn laatste zaak aannemen. Hetgeen toen erg intrigeerde was de speelstijl, de sfeer en de bijkomende gameplay. Tijdens een recente presentatie kregen we meer van de game te zien en dat is genoeg om je een hoop over de game te kunnen vertellen.

Wisselen tussen dimensies

Benedict Fox is een jongeman die zijn geld bij elkaar weet te verdienen door op onderzoek uit te gaan. Als detective is hij gebonden aan een demon, die altijd bij hem in de buurt is. Enerzijds kan dat een plaag zijn, anderzijds kan het bijzonder goed van pas komen. Met name in zijn werk is de demon een handige aanwinst, gezien de demon in dit avontuur zorgt voor allerlei extra mogelijkheden. Zo is één van de belangrijkste hulpmiddelen die Benedict via de demon heeft, de mogelijkheid om in de herinneringen van overledenen te kijken. Best handig als je bijvoorbeeld een moordzaak moet oplossen.

Het doel in The Last Case of Benedict Fox is dat je op onderzoek gaat bij een groot landhuis. Hier zou een jong stel zijn vermoord en hun kind is verdwenen. Als volleerde detective ga je de klus aan en samen met je demon probeer je de missie tot een goed einde te brengen. Verdere details over het verhaal moeten we nog even afwachten, want de ontwikkelaar wilde niet al teveel kwijt. Wel kregen we de nodige gameplay te zien in verschillende dimensies en bijgevolg ook de mogelijkheden die Benedict Fox heeft, te danken aan de demon.

Jouw connectie met Benedict

Wat vooral opvalt aan de game is de buitengewoon sfeervolle presentatie. Het landhuis, maar ook de moerassen, limbo en andere gebieden die je bezoekt, zien er stuk voor stuk schitterend uit. Het valt vooral op dat de ontwikkelaar veel kleurgebruik toepast, waardoor sommige stukken ergens een beetje doen denken aan de presentatie van de games in de Trine-reeks. Tegelijkertijd heb je hier wel met een wat meer grimmige situatie te maken. Zo zijn er demon die je aanvallen en je zult zelfs tegenover enorme monsters komen te staan, maar geen nood: de demon die Benedict bij zich draagt laat hier met name z’n waarde zien.

Benedict hoor je regelmatig denken. Dit wil zeggen dat je met zijn stem hoort wat z’n gedachtes zijn, dit naar aanleiding van een nieuwe clou, een dialoog, maar ook gesprekken met de demon. Deze demon wordt op een ijzingwekkende manier qua stem gepresenteerd, wat heerlijk aansluit op de sfeer. Ondertussen hoor je precies hoe Benedict over de situatie denkt, waardoor we ons goed kunnen voorstellen dat je op een gegeven moment een connectie met hem krijgt. Als een soort driehoek: jij, Benedict en de demon.

Klassieke 2D platformer met ietsje meer

De gameplay van The Last Case of Benedict Fox is op zichzelf in de basis vrij traditioneel. Het gaat hier om een 2D platformer, waarbij je op verschillende locaties onderzoek doet. Je zult echter ook moeten reizen tussen verschillende dimensies, waaronder limbo. Elke dimensie wordt weer op een andere manier gepresenteerd, waardoor het keer op keer een beleving is. Hier komen ook de krachten van de demon aan te pas. Zo zul je in gevechten met je mes vijanden af kunnen weren, maar mocht een vijand te dichtbij komen, dan zal die je aanvallen. Via de demon kan er echter een schild opgeworpen worden ter bescherming.

Dezelfde demon kan je ook de mogelijkheid geven vijanden op te pakken en weg te gooien, waarna je er met een kogel nog even een dodelijk schot op loslaat. Oneindig schieten zit er echter niet in, want je moet het pistool opladen door mêlee aanvallen te plaatsen. Zo dwingt de game je de verschillende combatopties te gebruiken wat voor meer variatie zorgt. Toch voert vechten niet per se de boventoon, want als detective ben je vooral veel aan het onderzoeken. Dit manifesteert zich vaak in verschillende (kleine) puzzels oplossen, waarbij je bijvoorbeeld verschillende delen van een medaillon moet opzoeken om zo een geheel te vormen.

Dit gaat dan weer gepaard met een uitdagende weg richting één van de delen, wat je dus weer in gevechten plaatst, en meer. De demon zal keer op keer een belangrijke rol spelen. Niet alleen komt het wezen af en toe in conversaties terug, ook in de gameplay en dan met name de combat speelt hij een belangrijke rol. We moeten echter toegeven relatief weinig gezien te hebben, waarin de demon een rol speelt. Maar gezien het de game niet aan aardig wat upgradeopties ontbreekt, ziet het er naar uit dat het prominent is. Die upgrade opties worden overigens op een interessante manier gepresenteerd. Zo kan Benedict potjes inkt verzamelen en als hij genoeg heeft, kan hij z’n arm verder laten tatoeëren en bij elke stap die in de tatoeage gemaakt wordt, nemen de speciale mogelijkheden toe.

Tot slot zul je met Benedict ook geregeld terug moeten keren naar een verkoper in de mansion. Deze persoon biedt allerlei handige middelen aan die je kunnen helpen, maar ook geregeld objecten die noodzakelijk zijn om puzzels op te lossen. Het heen en weer reizen gaat gelukkig via portals, waardoor je nooit ellenlange stukken te voet moet afleggen. In wat we te zien kregen bevordert dit het speeltempo behoorlijk, waardoor ook het puzzelen niet vervelend wordt. Toch moeten we nog even afwachten wat we qua puzzels mogen verwachten, want veel kregen we niet te zien in de presentatie.

Voorlopige conclusie

The Last Case of Benedict Fox is een game die met een jaren ‘40/50, jazz, noire en H.P. Lovecraft stijl gemixt wordt gepresenteerd. Dit zorgt voor een boeiende mengelmoes van stijlen die goed tot uiting komen dankzij het mooie art design. Daar komt nog ijzersterke voice-acting bovenop, al dan niet gemodificeerd voor het angstaanjagende effect bij de demon. Qua gameplay oogt de game niet al te complex, maar de afwisseling van combat met diverse demon krachten zorgen voor een boeiend element. Tel daar nog puzzels en detectivewerk bij op en dit kan zomaar eens een zeer vermakelijke titel worden. Helaas hebben we de game nog niet kunnen spelen, maar wat we gezien hebben liet een sterke indruk achter. The Last Case of Benedict Fox staat gepland voor een release in de lente van dit jaar.