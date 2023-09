Eerder dit jaar verscheen The Last Case of Benedict Fox voor de Xbox Series X|S en pc als tijdelijk exclusieve game. Die periode is nu voorbij en gelijk is er een editie voor de PlayStation 5 aangekondigd. Deze game zal als subtitel Definitive Edition krijgen.

Dit slaat op technische verbeteringen, zo is de combat geoptimaliseerd en ook de platform mechanieken zijn op de schop gegaan. Verder is de user interface aangepast, is het grafisch beter, kent de game betere AI bij vijanden, nieuwe features en nog veel meer.

Met andere woorden: het is een betere editie dan wat oorspronkelijk op de Xbox en pc verscheen. Alle nieuwigheden zullen via een update ook aan de versies die reeds uit zijn worden toegevoegd. Wanneer The Last Case of Benedict Fox: Definitive Edition uitkomt is nog niet bekendgemaakt.