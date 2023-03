Volgende maand komt The Last Case of Benedict Fox uit, een charmante en stijlvolle platformer waarbij je in de schoenen treedt van een paranormale detective. De release komt steeds dichterbij, dus verwent ontwikkelaar Plot Twist ons nu met een nieuwe trailer.

De trailer focust zich vooral op de gameplay, dus je mag heel wat gevechten en platforming verwachten. Benedict Fox vecht met behulp van een vuurwapen, een dolk én de kracht van een demon, wat unieke taferelen oplevert.

Bekijk de nieuwe trailer waarvan sprake onderaan dit artikel. The Last Case of Benedict Fox verschijnt op 27 april voor Xbox Series X|S en pc. Bovendien zal deze unieke game vanaf de release inbegrepen zitten in Game Pass. Wij gingen al met dit spel aan de slag: lees meer in onze preview.