De release van The Last Case of Benedict Fox kruipt steeds dichterbij. Om alvast een klein beetje kennis met de wereld te maken heeft ontwikkelaar Plot Twist een nieuwe trailer uitgebracht tijdens het IGN Fan Fest, waarin meer duidelijk wordt over het verhaal.

De trailer gaat niet heel diep in op het verhaal, maar geeft wel wat achtergrondinformatie over het conflict dat speelt in de wereld van The Last Case of Benedict Fox en de krachten waarmee je te maken zult krijgen.

Mocht je ook benieuwd zijn naar de gameplay en audiovisuele presentatie van The Last Case of Benedict Fox, dan kun je er meer over lezen in onze preview. De game wordt op 27 april uitgebracht voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het spel zal gelijk op de release beschikbaar zijn via Xbox Game Pass.