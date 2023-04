Op 27 april hebben we natuurlijk Koningsdag gevierd, maar het was ook nog een feestelijke dag vanwege een andere reden: The Last Case of Benedict Fox. Deze game is vrij stilletjes op de Xbox Series X|S en pc verschenen. Hier hoort natuurlijk een launch trailer bij en die kan je hieronder bekijken.

De game plaatst je in de schoenen van een detective die dankzij een demon de mogelijkheid heeft om bovennatuurlijke middelen te gebruiken bij zijn onderzoeken. Dit levert een bijzonder avontuur op dat zich vooral kenmerkt door de visuele stijl. Meer daarvan krijg je in de onderstaande video te zien.

De game is via Xbox Game Pass beschikbaar om te spelen en mocht je benieuwd zijn wat te verwachten, check dan zeker even onze preview. We hopen binnenkort onze review te kunnen publiceren.