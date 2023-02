Rogue games heeft de releasedatum van The Last Case of Benedict Fox bekendgemaakt. De side-scrolling platformer is vanaf 27 april beschikbaar op de Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

De aankondiging van de releasedatum ging gepaard met een nieuwe gameplay video. De video duurt ongeveer 16 minuten en wordt vergezeld met commentaar van één van de ontwikkelaars. Je kunt de video hieronder bekijken.

Benieuwd naar The Last Case of Benedict Fox? We hebben recent de kans gehad om meer over het spel te weten te komen. Je leest er alles over in onze preview.