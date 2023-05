Ontwikkelaar Supermassive Games heeft met The Dark Pictures Anthology een leuke reeks aan interactieve en verhalende horrorgames neergezet. Na het succes van Until Dawn ging de ontwikkelaar verder in het genre en zo ontstond The Dark Picture met als eerste deel Man of Medan, dat spelers naar een verlaten schip bracht. Op dit verlaten schip had jij het lot in handen van een groep vrienden die jij zo veel mogelijk in leven moest proberen te houden.

Man of Medan verscheen in 2019 voor de last-gen systemen en pc, maar is nu ook (eindelijk) beschikbaar op de Nintendo Switch. De game gaat voor een prijs van € 19,99 over de virtuele toonbank in de Nintendo eShop. Volgens de beschrijving draait deze Switch-versie op 24 frames per seconde, niet helemaal optimaal dus. Hieronder kan je een trailer bekijken die de release van dit griezelige avontuur op de Switch viert.