De geruchten rondom een aanstaande PlayStation Showcase blijven al lange tijd aanhouden, maar tot op heden heeft Sony er nog met geen woord over gesproken. Toch zou de showcase al dichterbij zijn dan gedacht, want uit nieuwe berichten leren we dat de showcase gepland zou staan voor de week van 25 mei.

Dit meldt VGC op basis van eigen bronnen, waarop Giant Bomb journalist Jeff Grubb reageerde met een bevestigend bericht. Ook hij heeft vernomen dat de showcase voor die week gepland staat. Indien het klopt zal het niet lang duren voordat Sony met een officiële aankondiging komt.

Mocht er een PlayStation Showcase plaatsvinden, dan zal dat wellicht een einde maken aan de vele geruchten die rondgaan de laatste tijd. Zo zou Sony veel nieuwe hardware in productie hebben en ook zouden er deals met Konami gesloten zijn voor onder ander Metal Gear Solid.