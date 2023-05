Terwijl we wachten op de aankondiging van Sony wanneer de PlayStation Showcase zal plaatsvinden, wat op zichzelf ook weer een gerucht is, blijven er steeds meer aanvullende geruchten opduiken. Het laatste gerucht heeft te maken met Konami en is iets wat we al vaker hebben gehoord, maar nu meer vorm zou hebben gekregen.

Volgens berichten op Twitter via onder andere Jez Corden van Windows Central, zou Sony een deal hebben gesloten met Konami voor tijdelijke exclusiviteit op de PlayStation. Het gaat dan om drie verschillende games: Silent Hill, Metal Gear Solid en Castlevania. Van die eerste weten we al dat het klopt, Silent Hill 2 is immers exclusief voor een jaar.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater zou al lange tijd in ontwikkeling zijn in de vorm van een remake en die game zou in een bepaalde vorm exclusief zijn voor de PlayStation 5, wat tijdens de aankomende PlayStation Showcase bekendgemaakt zou moeten worden. Dit gerucht werd nieuw leven ingeblazen door Shpeshal Nick, waarop Corden reageerde hetzelfde te hebben gehoord.

Of het klopt is nog altijd afwachten, maar er gaan al lange tijd geruchten rond over een Metal Gear remake en dit komt nu dus weer naar boven. Waar rook is, is vuur? Laten we hopen snel meer duidelijkheid te krijgen over de PlayStation Showcase, zodat we kunnen uitkijken naar een moment waarop deze aankondiging al dan niet volgt.

Wat betreft het Castlevania gerucht, daarover is verder weinig anders te melden dan dat het mogelijk deel uitmaakt van de deal tussen Sony en Konami.