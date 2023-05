Het gaat Sony PlayStation voor de wind. De PlayStation 5 verkoopt als een trein, Horizon: Forbidden West – Burning Shores werd goed tot heel goed ontvangen en ook staat Final Fantasy XVI op de agenda. Verder mogen we later dit jaar Spider-Man 2 nog verwachten, maar daarna is het erg onduidelijk.

Er gaan al lange tijd geruchten dat er binnen afzienbare tijd een PlayStation Showcase zal plaatsvinden. Tijdens deze show zou Sony de nodige nieuwe games aan gaan kondigen, de line-up voor het komende jaar onthullen en ongetwijfeld krijgen we ook meer te horen over wat ze precies van plan zijn met de hardware.

Officieel heeft Sony niet over nieuwe hardware gesproken, afgezien van Project Leonardo. De geruchten hebben zich de laatste tijd echter flink opgestapeld, voornamelijk via betrouwbaar insider Tom Henderson. Waar rook is, is meestal vuur en Insider Gaming komt nu met een overzicht van wat Sony van plan zou zijn het komende anderhalf jaar.

Nieuwe PlayStation 5 – Verwachte release: september 2023

Project Leonardo – Verwachte release: vierde kwartaal 2023

Q Lite (streaming/Remote play handheld) – Verwachte release: vierde kwartaal 2023

Nieuwe audio hardware – Verwachte release: einde fiscale jaar 2023

PlayStation 5 Pro – Verwachte release: vierde kwartaal 2024

Wat betreft de nieuwe PlayStation 5. Het zou hier om het model gaan met de verwijderbare disc drive. Het model is verder identiek aan een gewone PlayStation 5 en dient als vervanging. Sony zou de huidige twee modellen na de release van dit nieuwe model binnen een jaar willen uitfaseren. De nieuwe audio hardware zou gaan om een headset en een set earbuds. Aanvullende informatie over Project Leonardo kan je hier vinden.

Tot slot de PlayStation 5 Pro, Insider Gaming meldt dat zij hebben begrepen dat die in ontwikkeling is. Sterker nog, ze zijn er 100% zeker van. De release eind volgend jaar is echter ‘voorlopig’ volgens de site, het kan dus later worden. De eerste dev kit prototypes zouden wel al naar de first-party ontwikkelaars worden gestuurd in de komende maanden en third-party is eind dit jaar aan de beurt. Gezien het risico op lekken, lijkt het aannemelijk dat Sony deze console tijdens de PlayStation Showcase aankondigt.

Insider Gaming baseert zich voor de bovenstaande details op de informatie die ze hebben gekregen van bronnen nabij Sony en een eigen verwachting. Het is tot een officiële aankondiging volgt dus geen zekerheid, maar desalniettemin klinkt het allemaal plausibel. Bij officieel nieuws lees je het hier.