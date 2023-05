De remake van System Shock zou in maart van dit jaar uitkomen. Maar in plaats van dat je toen met de game aan de slag kon, moesten we het die maand doen met het bericht dat de action adventure werd uitgesteld naar 30 mei. Nu lijkt deze datum zo goed als vast te staan, want de remake van System Shock is goud gegaan. Oftewel, het spel is afgerond.

Uitgever Plaion laat weten dat de System Shock remake de gameplay van het origineel behoudt, maar daar vernieuwde graphics, verbeterde controls en geheel nieuwe muziek en geluidseffecten aan toevoegt. Tevens zal je geheel nieuwe vijanden tegenkomen en er zijn verschillende quality of life-aanpassingen aangebracht.

De gouden status van de System Shock remake geldt alleen voor de pc-versie. De game zal later ook uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series consoles. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. De pc-versie zal op 30 mei om 17.00 uur beschikbaar worden gesteld.