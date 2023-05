Bus Simulator ligt al sinds september 2021 in de schappen en de Duitse ontwikkelaar Astragon heeft sindsdien veel updates uitgebracht. Het is ook duidelijk dat het team nog niet klaar is met de game, want volgende week ligt er niet alleen een gratis PS5-upgrade klaar, maar ook nieuwe content.

Voor alle virtuele buschauffeurs onder ons is er goed nieuws, want met de gratis next-gen upgrade verschijnen er ook een drietal nieuwe bussen waarmee je aan de slag kan. Deze zijn van het merk Ebusco en ieder type kent natuurlijk zijn eigen formaat en gewicht. Iedere bus zal anders reageren en daar kan je lekker mee aan de slag.

Fans hebben daarnaast nog meer content om naar uit te kijken, zo blijkt wel uit de bovenstaande afbeelding. Zo komen er onder meer schoolbussen naar de game en eind dit jaar mogen we ook een flinke tram uitbreiding verwachten. Hieronder kan je nog een trailer zien die deze drie bussen goed toont.