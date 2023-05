Game Freak en Pokémon: de twee zijn inmiddels haast synoniemen aan elkaar. De Japanse ontwikkelaar heeft door de jaren heen veel iconische en sterke Pokémon games geleverd, maar de studio lijkt toch iets anders te willen maken. De studio heeft namelijk de handen ineengeslagen met Private Division, dat onderdeel is van het grote Take-Two Interactive.

Er wordt gewerkt aan een gloednieuwe IP onder de codenaam ‘Project Bloom’ en het wordt een action-adventure. Heel veel meer dan dat weten we niet, afgezien van de eerste concept art die onthuld werd tijdens de aankondiging. De game zal ergens in het fiscale jaar van 2026 moeten verschijnen, wat dus nog een flinke tijd duurt.

Hierdoor is de kans groot dat het ook nog wel even zal duren vooraleer we meer over de game te weten komen.