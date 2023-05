Als gamer zijn we allemaal wel bekend met, zo nu en dan, enig onbegrip vanuit onze partners over dingen die we aanschaffen. “Moet dat nou, zo’n groot beeld van een orc?”, terwijl het eigenlijk een beeld van Scalebearer is. Kortom: het begrip is er niet altijd. Maar wie kan er nou nee zeggen tegen Astro Bot, al helemaal wanneer het in zachte pluche-vorm is?

Fangamer maakt wel vaker leuke merch voor van alles en nog wat gaming gerelateerd, maar deze Astro Bot pluche is wel erg leuk. De PlayStation-mascotte zag er niet eerder zó aandoenlijk uit. Het pluche figuurtje is tegen de 20 centimeter lang en de armen, benen én antenne zijn allemaal te verstellen. Als kers op de taart is dit pluche figuurtje ook nog eens gelicenseerd door Sony zelf.

Op dit moment is deze Astro Bot pluche nog niet op voorraad, maar je kan jezelf wel op de hoogte laten houden via de site van Fangamer mocht je deze absoluut niet willen missen.