Begin dit jaar kondigde Sony PlayStation een gloednieuw project aan: Project Leonardo. Dit is een speciale controller die gemaakt wordt met het oog op gamers met een handicap. Deze controller ziet er compleet anders uit dan de gebruikelijke DualSense en dit komt doordat het is voorzien van allerlei additionele features, waardoor gamers de besturing van games geheel aan kunnen passen op hun wensen.

Via een nieuw uitgebreid artikel op het PlayStation Blog zijn nieuwe foto’s vrijgegeven en ook is er een video gedeeld waarin je meer te weten komt over het doel, het ontwikkelproces en de mogelijkheden. Ook heeft Sony de officiële naam bekendgemaakt. De controller gaat nu door het leven als ‘Access Controller’, wat een naam is die perfect bij het doel van de controller past. Bij aanschaf van de controller bestaat het pakket uit het volgende:

Analog stick caps (standard, dome and ball stick cap)

Button caps in different shapes and sizes, including: Pillow button caps Flat button caps Wide flat button cap (which covers two button sockets) Overhang button caps (which benefit players with smaller hands as they are positioned closer to the center) Curve button caps (which can be pushed if placed along the top or pulled if placed along the bottom of the controller)

Swappable button cap tags for players to easily mark which inputs they map to each button

Bekijk zeker even de video hieronder om meer over de Access Controller te weten te komen en anders raden we je aan deze uitgebreide blogpost er eens op na te slaan.