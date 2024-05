De Nintendo DS is tot op heden het meest succesvolle systeem dat het Japanse bedrijf op de markt heeft gebracht. In totaal staan de verkopen op 154,02 miljoen exemplaren waardoor het systeem net achter de PlayStation 2 staat als best verkopende apparaat ooit.

Niet voor lang, want Nintendo verwacht in het huidige fiscale jaar – dat op 1 april dit jaar begon – nog zeker 13,5 miljoen units van de Nintendo Switch te verkopen. Uit recent bekendgemaakte cijfers blijkt dat de Nintendo Switch momenteel op 141,32 miljoen units staat.

Een eenvoudige rekensom maakt dat de Nintendo Switch voor eind maart 2025 dan op 154,82 miljoen exemplaren zal staan, wat net wat meer is dan de Nintendo DS. Gezien Nintendo voor het einde van het fiscale jaar de opvolger van de Switch zal aankondigen betekent dat het einde van de cyclus in zicht is.

Dit heeft als gevolg dat de verkopen naderhand snel zullen afnemen. De vraag is dus of de Nintendo Switch ook in de komende jaren nog beschikbaar blijft en blijft verkopen, en of het Nintendo lukt om de PlayStation 2 met 160 miljoen verkochte units van de troon te stoten.