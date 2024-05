Remedy werkt momenteel aan verschillende zaken (zoals de Max Payne Remakes en DLC voor Alan Wake 2), maar jammer genoeg heeft de studio de moeilijke beslissing moeten maken om één van hun huidige projecten stop te zetten.

‘Codename Kestrel’ werd in 2021 aangekondigd als een coöperatieve free-to-play multiplayer game onder de naam ‘Vanguard’, maar in een recent rapport werd meegedeeld dat de game inmiddels geannuleerd is. De game had potentie, maar uiteindelijk werd beslist om te focussen op andere projecten. Het team dat aan Codename Kestrel werkte, zal nu op een andere game ingezet worden.

“Codename Kestrel showed early promise, but the project was still in its early concept stage. Our other projects have advanced well and are moving to the next stages of development, and increasing focus on them provides us with benefits. We can reallocate talented Kestrel developers to these other game projects, and many of our support functions get additional focus on their operations. This is yet another means to ensure that our game projects continue advancing well.”