Gisteren werd bekend dat Microsoft onder andere Arkane Austin gaat sluiten en dat er daarmee ook direct een einde komt aan de ondersteuning voor Redfall. De officiële aankondiging is meestal het enige wat over dit soort situaties naar buiten komt, al willen sommige ontwikkelaars op persoonlijke titel nog weleens hun teleurstelling uitspreken.

Dat een studiohoofd zeer vocaal is, is vrij uniek en dat is wat Dinga Bakaba doet. Hij is verantwoordelijk voor Arkane Lyon waar momenteel aan Marvel’s Blade gewerkt wordt. Kort nadat het bericht over de sluiting naar buiten kwam, schreef hij de frustratie van zich af op X.

Hij stelt dat het vreselijk is dat de studio dichtgaat en dat het hun taak is om waarde te creëren voor de eigenaar, daar waar die verantwoordelijk is om voor de medewerkers te zorgen en ze de ruimte te geven voor het creëren van waarde. De sluiting voelt voor hem als een steek in de maag.

Hieronder het volledige bericht:

“This is absolutely terrible. Permission to be human : to any executive reading this, friendly reminder that video games are an entertainment/cultural industry, and your business as a corporation is to take care of your artists/entertainers and help them create value for you.

Don’t throw us into gold fever gambits, don’t use us as strawmen for miscalculations/blind spots, don’t make our work environments darwinist jungles. You say we make you proud when we make a good game. Make us proud when times are tough. We know you can, we seen it before.

For now, great teams are sunsetting before our eyes again, and it’s a fucking gut stab. Lyon is safe, but please be tactful and discerning about all this, and respect affected folks’ voice and leave it room to be heard, it’s their story to tell, their feelings to express.”