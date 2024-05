Ontwikkelaar Supergiant Games kennen we van talloze topgames, maar hun meest populaire spel blijft waarschijnlijk Hades. Deze goddelijke roguelite was zo populair dat de ontwikkelaar er een sequel voor aankondigde, Hades II, en die sequel is nu ook officieel te spelen!

Correctie: de game is nu te spelen in early access vorm voor pc-spelers. Echt gek is deze beslissing niet, want zo ging het indertijd voor de eerste Hades ook en die beslissing heeft de ontwikkelaar geen windeieren gelegd. Hades II zal nog zeker tot het einde van 2024 in early access vertoeven en in die tijd mogen we heel wat updates verwachten. Er staat momenteel nog geen einddatum op deze periode, dus het is nog niet duidelijk wanneer de game officieel zal uitkomen (en we weten dus ook nog niets over een console release).

Om de early access release in de bloemetjes te zetten, heeft de ontwikkelaar een nieuwe trailer online gezet. Bekijk hem hieronder om Melinoë, de protagoniste van Hades II, in actie te zien.