Eerder dit jaar kwam het treurige nieuws dat acteur Lance Reddick plotseling was overleden. Een acteur die naast rollen in Hollywood ook vaak opduikt in games. Zo speelt hij de rol van Zavala in Destiny 2 en in de Horizon franchise kennen we hem natuurlijk als Sylens.

Gezien hij in Destiny 2 momenteel een wat statische rol heeft, zal dat op korte termijn voor die game geen verschil maken. Op lange termijn echter wel, gezien hij natuurlijk een rol zal spelen in The Final Shape begin volgend jaar. De impact op de Horizon franchise kan echter groter zijn, aangezien hij daarin een sleutelrol speelt.

In een interview met Video Game Chronicle zegt Guerrilla Games narrative director Ben McCaw dat ze nog bezig zijn met het verwerken van deze tragedie. De ontwikkelaar heeft ook nog niet nagedacht over de toekomst van Horizon zonder Reddick, wat ongetwijfeld een verhaaltechnische uitdaging is.