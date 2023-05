Dead by Daylight blaast binnenkort maar liefst zeven kaarsjes uit en dat moet uiteraard gevierd worden. In een nieuwe video doet ontwikkelaar Behaviour Interactive meerdere aankondigingen, maar de grootste verrassing is toch wel dat Supermassive Games aan een Dead by Daylight singleplayer game werkt.

Uiteraard zijn we erg benieuwd wat de makers van onder meer Until Dawn, The Dark Pictures Anthology en The Quarry met het IP gaan doen. Verder is ook het nieuwste hoofdstuk End Transmission voor Dead by Daylight getoond en vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Nicolas Cage naar de game komt.