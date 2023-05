Dead by Daylight heeft inmiddels een vrij uitgebreid roster van speelbare personages, die zo nu en dan van een uitbreiding voorzien wordt. De nieuwste aankondiging voor de game is niemand minder dan bekend acteur Nicolas Cage.

Hij werd aangekondigd middels een trailer die je hieronder kunt bekijken. Op 5 juli zal de ontwikkelaar meer over zijn komst bekendmaken, wat aangeeft dat het nog wel even duurt vooraleer hij beschikbaar wordt gesteld.

“After countless awards and over one hundred movies shot across the globe, Nicolas Cage had seen it all and done it all – or so he thought. While on set filming the role of a lifetime, his performance summoned The Entity, a malevolent being of incomprehensible power.

The actor soon found himself cast in otherworldly Fog, forced to Survive a host of terrifying Killers deadlier than even the most scathing film critic. Learn more about Nic Cage’s arrival in Dead by Daylight on July 5th.”