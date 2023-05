Had je het voorheen over worstelgames, dan had je het over Yuke’s. Deze Japanse ontwikkelaar was tot 2018 verantwoordelijk voor de WWE 2K-serie, maar daarna kreeg Visual Concepts de touwtjes in handen. Nu is Yuke’s terug met een nieuwe worstelgame en daar is de releasedatum nu van bekend.

Vorig jaar mei werd AEW: Fight Forever uit de doeken gedaan en we hebben ondertussen ook al wat gameplay gezien. Volgende maand kan je het worstelspel zelf ervaren, want op 29 juni zal de game verschijnen. AEW: Fight Forever komt uit op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

De releasedatum van de worstelgame werd onthuld via een video en die check je hieronder.