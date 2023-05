Tijdens de Game Awards kondigden Bandai Namco en Amazon een samenwerking aan om Blue Protocol, Bandai’s aankomende anime-style free-to-play MMORPG, uit te brengen in het Westen. Het was de bedoeling dat de game dit jaar nog zou worden uitgebracht op pc, PS5 en Xbox Series X|S, maar dat plan is nu helaas van de baan.

De pc-versie wordt dit jaar nog wel in Japan uitgebracht, maar ook daar lopen de console releases vertraging op tot in ieder geval volgend jaar. Bandai Namco heeft nog niet aangegeven wanneer we een update mogen verwachten over het releaseplan van de game, maar we zullen naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog wel meer te zien en horen krijgen van Blue Protocol.

Blue Protocol wordt in 2024 uitgebracht voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Nog niets gezien van Blue Protocol? Bekijk dan hieronder een gameplay video.