Het heeft even geduurd, maar Beat Saber, één van de meest populaire VR-games ooit, heeft nu ook zijn weg gevonden naar de PlayStation VR2. Erg verrassend is dit niet, want enkele maanden geleden werd al aangekondigd dat dit zou gebeuren. Als je de game al zou hebben op PlayStation VR, dan kan je overigens gratis updaten naar de VR2-versie.

De release van Beat Saber op de VR2 wordt geheel in stijl gevierd met – hoe kan het ook anders – wat sfeermuziek. Specifiek gaat het hier om muziek van de legendarische rockband Queen, waarvan je nu ook een apart muziekpack kan aanschaffen met de volgende nummers: