Konami wil van Metal Gear Solid: Snake Eater Delta een remake maken die zo trouw mogelijk blijft aan het origineel. Om hiervoor te zorgen, worden sommige onderdelen van het spel niet veranderd.

Op de website van Konami staat er een korte beschrijving van Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Daarin is te lezen dat de originele stemmencast te horen zal zijn in de remake. Het is alleen niet duidelijk of dit betekent dat de originele stemacteurs opnieuw de teksten in zullen spreken of dat de dialogen van het origineel simpelweg worden overgezet.

Wat wel zeker is, is dat David Hayter weer te horen zal zijn als Naked Snake en niet de acteur die in het laatste deel van Metal Gear Solid te horen was, namelijk Kiefer Sutherland.