In navolging van de PlayStation Showcase eerder deze week heeft Bungie een nieuwe video geüpload op het officiële YouTube-kanaal van Marathon. In de video gaan een aantal ontwikkelaars dieper in op de wereld van Marathon en wat we van de PvP-shooter mogen verwachten.

In de video laat Bungie onder andere weten dat je het uiterlijk van je personage kunt aanpassen en er ook verschillende speelstijlen mogelijk zijn dankzij diverse, nog niet gespecificeerde, gameplay-systemen. Verder leer je in de video meer over de setting van Marathon en de interactie tussen spelers, zo kunnen de acties van andere spelers effect hebben op jouw wereld en mogelijkheden.

Volgens Bungie is dit het laatste Marathon-nieuws dat we voorlopig krijgen, dus verwacht niet al te snel meer informatie over Bungie’s nieuwste game. Marathon is nu in ontwikkeling voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.