Voordat Bungie doorbrak met Halo maakte de studio exclusieve games voor de Macintosh, waaronder de populaire Marathon serie. Blijkbaar is het prille begin niet vergeten en brengt Bungie Marathon nu terug. Het laatste deel in de serie kwam in 1996 uit. De trailer geeft een korte indruk van wat je mag verwachten.

Inmiddels is ook de officiële website live. Daarop valt te lezen dat je een runner speelt die naam wilt maken op de verloren kolonie tau ceti iv. Uiteraard ben jij niet de enige die dat probeert, want de game zal ongetwijfeld een live service insteek hebben. Wil je meer weten? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.