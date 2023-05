De PlayStation Showcase van Sony afgelopen woensdag was een grote. Er werden verschillende nieuwe games aangekondigd en ook kregen we van allerlei titels nieuwe beelden te zien. Toch heeft Sony nog een hoop titels achter de hand. Zo ontbrak het de showcase een beetje aan first-party games, die Sony bewust achter de hand gehouden zou hebben als we dit bericht mogen geloven.

Volgens Ethan Gach van Kotaku is Sony ook allesbehalve klaar met showcases. Zo heeft hij van bronnen begrepen dat Sony meerdere digitale showcases in de pijplijn heeft zitten voor later dit jaar, waar wellicht wel die grote first-party games in voorbij zullen komen. Gezien Sony echter net een grote showcase gehouden heeft, zal het wellicht even duren voordat ze weer met een nieuwe komen, maar een State of Play voor de release van Spider-Man mag geen verrassing zijn.

De kans is echter groot dat het vanaf nu voornamelijk State of Plays zijn, aangezien Sony showcases van het kaliber als vorige week niet te regelmatig zal organiseren.