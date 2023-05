Tijdens de PlayStation Showcase van afgelopen woensdagavond werden er een aantal first-party titels laten zien. Volgens een tweetal insiders moesten dat er meer zijn, maar werden die om één of andere reden niet laten zien.

Volgens Tom Henderson van Insider Gaming lagen er flink wat first-party titels klaar om onthuld te worden tijdens de presentatie. Helaas werden niet al deze titels getoond. Henderson had zelf al enkele trailers gezien die tijdens de showcase getoond zouden worden. Waarom deze trailers ontbraken, blijft voor de insider een groot vraagteken.

Henderson is niet de enige die een aantal games van PlayStation Studios zelf miste. ‘The Snitch’ liet via Discord weten dat ook hij zat te wachtte op de onthulling van een aantal andere titels van Sony, maar deze kwamen niet voorbij. Een van deze game was een pc-port van een triple-A PlayStation exclusive, die naar verluidt in juli uitgebracht zal worden.

Een van de games waar vooraf veel over gesproken werd en waarvan verwacht werd dat deze tijdens de PlayStation Showcase getoond zou worden, is de multiplayer game van The Last of Us. Het is niet bekend of deze titel behoort tot de games waar The Snitch en Tom Henderson het over hadden.