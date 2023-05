Zo’n drie jaar geleden kondigde Square Enix een game aan die gebaseerd zou zijn op de nieuwe animé serie van Dragon Quest: The Adventure of Dai. Het was een tijdje wachten, maar dit jaar zullen we eindelijk aan de slag kunnen met de nieuwe game genaamd Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai, Square Enix heeft namelijk aangekondigd dat het spel vanaf 28 september wereldwijd beschikbaar zal zijn.

De actie RPG wordt ontwikkeld door Game Studio en KAI GRAPHICS. De standaard editie van het spel zal beschikbaar zijn voor 60 euro. De Digital Deluxe editie is te verkrijgen voor een meerprijs van vijf euro en bevat naast het spel een aantal outfits voor de personages.

Infinity Strash: Dragon Quest – The Adventure of Dai is vanaf 28 september beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Je kunt de nieuwe trailer hieronder bekijken.