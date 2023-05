De PlayStation 5 zit qua verkopen enorm in de lift nu de console goed verkrijgbaar is. Daarom heeft Sony de verwachtingen voor het huidige fiscale jaar ook flink hoog ingezet met een totaal van 25 miljoen units die voor 31 maart 2024 verscheept zullen worden.

De PlayStation 5 zal de komende jaren ook zeker nog relevant blijven en nu heeft Jim Ryan aangegeven wat Sony verwacht qua lifetime sales. Op dit moment staat de PlayStation 5 op 38 miljoen stuks en Ryan stelt dat ze er vertrouwen in hebben dat er nog 70 miljoen units verkocht zullen worden de komende jaren.

Daarmee is de rekensom eenvoudig: Sony verwacht een totale lifetime sales van de PlayStation 5 boven de 108 miljoen stuks.

“Yes, I would anticipate that over the life of the PlayStation 5, that we should be able to exceed a figure of 70 million on top of the 38 million [we have achieved]. The reason I say that is the 70 million I think is the existing PlayStation 4 user base, and while we would hope to convert a large number of those people, we will definitely target and and definitely be successful in bringing large numbers of gamers who did not own a PlayStation 4, and in many instances, who have never owned a PlayStation at all.”