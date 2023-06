Deze maand mogen we weer heel wat nieuwe games verwelkomen in de bibliotheek van Game Pass, maar zoals steeds is er ook de andere kant van de medaille: verschillende games zullen binnenkort de service verlaten. In de update van afgelopen week werden al 6 games aangekondigd die de dienst zullen verlaten, maar hier zijn er nog 6 bijgekomen.

Specifiek gaat het hier over de volgende titels die de service allemaal binnenkort zullen verlaten:

Among Us

Bridge Constructor Portal

Chorus

Cricket 22

Generation Zero

Maneater

Mortal Shell

Naraka: Bladepoint

Serious Sam 4

The Hunter: Call of the Wild

TMNT: Shredder’s Revenge

Total War: Three Kingdoms

Als je één van de bovenstaande games nog wilt spelen, dan raden we je aan om dit zo snel mogelijk te doen, want op 15 juni zullen ze de catalogus verlaten en zal je moeten betalen om nog verder te kunnen spelen.