Afgelopen woensdag kondigde Sony PlayStation de PlayStation Plus line-up voor juni aan, bestaande uit drie nieuwe titels die via elk abonnement gedownload en gespeeld kunnen worden. Vandaag is het de eerste dinsdag van de maand en dat betekent natuurlijk dat de games beschikbaar zijn om te downloaden en spelen.

Om precies te zijn gaat het om de onderstaande drie titels:

Je kunt de bovenstaande games downloaden en spelen, maar ook in je downloadlijst zetten zodat je ze op een later moment eens kunt spelen. Hiervoor heb je wel tenminste een PlayStation Plus Essential abonnement nodig, die momenteel in de aanbieding is.

