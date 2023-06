Sony kondigde eerder deze week al aan dat de Days of Play 2023 vandaag van start zouden gaan en inmiddels is het moment daar. Via de PlayStation Store, maar ook PlayStation Direct én de PlayStation Gear Store profiteer je tijdelijk van allerlei mooie kortingen.

Verschillende games en accesssoires zijn daarnaast ook tijdelijk in de aanbieding bij allerlei retailers in Europa. De sale omvat een hoop aanbiedingen en alles op een rijtje zetten zou gekkenwerk zijn, maar de highlights hebben we natuurlijk wel voor je bij elkaar gezocht.

PlayStation Plus

Een PlayStation Plus abonnement aanschaffen is momenteel extra aantrekkelijk, aangezien je 25% korting krijgt op een abonnement van 12 maanden. Dit geldt voor alle tiers van PlayStation Plus, waardoor de korting bij zeker Premium flink kan oplopen.

PlayStation Plus Essential – Van € 59,99 voor € 44,99

PlayStation Plus Extra – Van € 99,99 voor € 74,99

PlayStation Plus Premium – Van € 119,99 voor € 89,99

Koop een PlayStation Store-cadeaubon en verzilver de aanbieding in de PlayStation Store.

PlayStation Store

In de PlayStation Store zijn honderden games in de aanbieding. Voor het volledige overzicht van alle aanbiedingen kan je hier terecht, maar we hebben ook een greep uit het aanbod hieronder geplaatst zodat je een idee krijgt.

God of War Ragnarök (PS5) – Van €79,99 voor €59,99

God of War Ragnarök (PS4) – Van €69,99 voor €49,69

EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €39,99

Call of Duty: Modern Warfare II – Van €79,99 voor €43,99

WWE 2K23 Cross-Gen Digitale Editie – Van €74,99 voor €56,24

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 – Van €59,99 voor €29,99

Grand Theft Auto V: Premium Edition – Van €34,99 voor €14,69

Grand Theft Auto V (PS5) – Van €39,99 voor €19,99

The Last of Us: Part I – Van €79,99 voor €59,99

Gran Turismo 7 (PS5) – Van €79,99 voor €49,59

Gran Turismo 7 (PS4) – Van €69,99 voor €39,89

MLB The Show 23 PS5 – Van €69,99 voor €49,69

MLB The Show 23 PS4 – Van €59,99 voor €39,59

Dead Island 2 – Van €69,99 voor €55,99

NBA 2K23 Digital Deluxe Editie – Van €44,99 voor €12,59

Horizon Forbidden West (PS5) – Van €79,99 voor €49,59

Horizon Forbidden West (PS4) – Van €69,99 voor €39,89

Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS5) – Van €79,99 voor €39,99

Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS4) – Van €69,99 voor €29,39

Red Dead Redemption 2 – Van €59,99 voor €19,79

Gotham Knights – Van €74,99 voor €24,74

Need for Speed: Unbound Palace Edition – Van €89,99 voor €26,99

Dead Space – Van €79,99 voor €55,99

Dying Light 2 Stay Human PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €34,99

PlayStation hardware

Zoals altijd zijn er met de Days of Play ook accessoires in de aanbieding. Dus als je nog een nieuwe accessoire nodig hebt of als je bijvoorbeeld face plates voor de PlayStation 5 wilt aanschaffen, dan zit je nu bij PlayStation Direct of lokale retailers goed. Een greep uit de kortingen op accessoires:

PULSE 3D draadloze headset – Van €99,99 voor €89,99

PULSE 3D draadloze headset – Midnight Black – PS5 & PS4 – Van €99,99 voor €89,99

PULSE 3D draadloze headset – Grey Camouflage – PS5 & PS4 – Van €99,99 voor €89,99

DualSense oplaadstation – Van €29,99 voor €24,99

PS5 consolepanelen – Galactic Purple – Van €54,99 voor €44,99

PS5 digitale editie panelen – Galactic Purple – Van €54,99 voor €44,99

PS5 consolepanelen – Starlight Blue – Van €54,99 voor €44,99

PS5 digitale editie panelen – Starlight Blue – Van €54,99 voor €44,99

PS5 consolepanelen – Nova Pink – Van €54,99 voor €44,99

Media afstandsbediening – Van €29,99 voor €24,99

HD camera voor PS5 consoles – Van €59,99 voor €54,99

PlayStation Gear

Je collectie verrijken met wat mooie merchandise? Dan zit je daarvoor altijd goed bij de PlayStation Gear Store. Hier vind je T-shirts, mokken, sleutelhangers en ga zo maar door. Op een geselecteerd aanbod is momenteel een korting van 20% van kracht.

Ook profiteer je tijdens de Days of Play van gratis verzending. Hiervoor dien je bij het afrekenen de volgende code te gebruiken: DAYSOFPLAY23.

De Days of Play zijn vandaag van start gegaan en duren nog tot en met 12 juni. Maak zeker gebruik van de deals als er wat interessants voor je bij zit. Heb je PlayStation Store tegoed nodig? Dan kan je daarvoor bij onze vrienden van KaartDirect.nl terecht.