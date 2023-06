Microsoft verscheen in 2019 ten tonele, waar het onthulde dat ontwikkelaar Rare druk bezig was met de ontwikkeling van hun nieuwste game: Everwild. We zijn inmiddels vier jaar verder en een releasedatum is helaas nog niet in zicht en daarbij hebben we ook niet echt een concreet beeld van wat de game nou daadwerkelijk moet worden.

Rare lijkt dus wat problemen met de ontwikkeling te hebben en de game zou inmiddels meerdere keren van richting zijn veranderd. Volgens Andy Robinson van VGC zou Everwild inmiddels meer lijken op Viva Piñata en minder op de survival game die de beelden leken te beloven. In die game – tevens uit de stallen van Rare – moeten spelers een tuin met verschillende wezens bouwen en onderhouden.

Last I heard it was a bit more Viva Pinata than the survival game the earlier trailers hinted at. The team there will knock it out of the park, I'm certain.

— Andy Robinson (@AndyPlaytonic) June 5, 2023