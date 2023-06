Inmiddels alweer bijna een jaar geleden sprak voormalig gezicht van Sony Interactive Worldwide Studios Shuhei Yoshida openhartig in een speciale ‘Golden Hour’ videoreeks. In deze reeks nodigt de Bokeh Game Studio bekende gezichten uit de gamesindustrie uit en bespreekt het allerlei aspecten van de wereld van gaming. Er is een nieuwe video verschenen in deze reeks en daar horen uiteraard nieuwe gasten bij.

Beide gasten zijn werkzaam bij Team Ninja, maar zijn de creators van verschillende series. Zo sluiten Fumihiko Yasuda – bedenker van NioH, Wo Long: Fallen Dynasty en het toekomstige Rise of the Ronin – en bedenker van Fatal Frame, Makoto Shibata, aan tafel. Beide heren kennen de host uit de video goed en zijn goede vrienden van elkaar. Dit zorgt voor een luchtig interview waarin de visies van actie- en horrorgames worden gesproken.

De video duurt ongeveer 25 minuten en geeft een interessant kijkje op de visies van deze twee heren.