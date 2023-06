Er gaan al een tijdje geruchten rond dat er een remake van Persona 3 in ontwikkeling is. Nu is er weer wat mogelijke informatie over dit spel opgedoken. Insider Im A Hero Too laat via Twitter namelijk weten dat de naam van de Persona 3 remake “Persona 3 Reload” is.

Ondertussen heeft Atlus per ongeluk footage van de game online gezet, nog voor de officiële aankondiging. Deze footage doet de titel van de game bevestigen en bekijk je hieronder. De release staat voor begin 2024 gepland.

Dat is niet het enige, ook hebben ze Persona 5 Tactica per abuis al aangekondigd. Deze titel verschijnt al eerder, de release daarvan staat gepland voor 17 november 2023. Beide aankondigingen gingen via Instagram en zouden naar verwachting voor de Xbox Showcase bedoeld zijn.

Atlus messed up. They revealed Persona 3 Remake too early on their instagram pic.twitter.com/xycj3wZZ5d — Faz (@ScrambledFaz) June 8, 2023