Ubisoft is volop bezig met de Assassin’s Creed franchise. Zo werkt de ontwikkelaar aan verschillende delen, waarvan er een paar binnen een jaar uitkomen, maar sommige laten echter nog geruime tijd op zich wachten.

Eén van de games die al behoorlijk ver in ontwikkeling is, is Assassin’s Creed Nexus. Een game die in de maak is voor de Meta Quest 2, Quest 3 en Quest Pro. Over andere platformen is (helaas) nog niet gesproken.

Na de aankondiging onlangs heeft Ubisoft tijdens hun eigen showcase meer van de titel laten zien, zodat we een goed beeld bij het geheel krijgen. Interessant is dat je in de huid kruipt van Ezio, Kassandra en Connor, waarmee je drie avonturen beleeft.

Dit alles heeft echter te maken met dat je herinneringen tegen je gebruikt worden, waarbij je ook Abstergo zal moeten infiltreren en meer. De gameplay richt zich op de roots van de franchise, dus een non-lineaire benadering waarop je stealth kunt toepassen.

Het is ook mogelijk om vijanden met je wapens aan te pakken en elke missie speelt zich af op ogenschijnlijk afgesloten maps. Voor de gameplay heeft Ubisoft ook goed gelet op toegankelijkheid qua beweging én er zijn systemen geïmplementeerd die hoogtevrees moeten tegengaan.

Hieronder de eerste beelden van deze virtual reality game.