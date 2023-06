Fable, een van de oudste franchises op de Xbox zal van een nieuw deel voorzien worden. Er wordt immers al jaren aan de game gewerkt, maar het duurt lang, erg lang. Microsoft gaf telkens aan dat de ontwikkelingen er goed uitzien en nu is het moment daar dat we eindelijk de game te zien hebben gekregen, al is het geen in-game footage.

De onderstaande trailer werd zojuist tijdens de Xbox Showcase getoond en is zeker even het bekijken waard. Wanneer de game uitkomt is echter nog niet bekend, gezien er verder (nog) geen details zijn gedeeld.