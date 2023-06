De reboot van de geliefde fantasy-franchise Fable is al geruime tijd in ontwikkeling, maar vooralsnog hebben we – los van een CG trailer – nog op de eerste beelden en een echte onthulling moeten wachten. Het wordt inmiddels toch wel tijd dat we iets van de game te zien gaan krijgen en er is een kans dat dit snel gaat gebeuren.

Xbox heeft namelijk een tweet de wereld ingeslingerd die ons alvast wil opwarmen voor de aankomende showcase, die op 11 juni zal plaatsvinden. De tweet in kwestie bevat een guitig filmpje, waarin we meegenomen worden naar de datum van de showcase. Oplettende kijkers en luisteraars zullen echter opmerken dat het glitterspoor in de video én het bijbehorende muziekje afkomstig zijn uit de eerdere Fable-games.

Het is in ieder geval erg leuk bedacht en het zet de sfeer voor de aankomende showcase, we zijn dan ook erg benieuwd wat Microsoft voor ons in petto heeft.