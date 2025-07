Gerucht: Fable wordt mogelijk weer uitgesteld

Het gaat nu niet bepaald voorspoedig met het ontwikkelen van Fable. De game zou dit jaar verschijnen, maar werd in februari uitgesteld naar 2026. Als het een beetje tegenzit, zal ook deze release window niet gehaald worden.

Nick Baker van Xbox Era heeft in zijn podcast wat informatie van twee van zijn bronnen gedeeld omtrent Fable. Het spel zou namelijk wederom opgeschoven kunnen worden en wel naar 2027.

Dit zou echter niet komen doordat er grote problemen zijn met de ontwikkeling, want dat gaat gewoon prima. Het is meer dat de ontwikkelaar iets meer tijd nodig heeft dan gedacht.

“My information is that it’s not going to be 2026. I’ve heard it from two different people now that Fable may slip to 2027. And that’s not doom and gloom, oh, there’s something wrong with the game. Problems. Just hearing that it’s taking a little bit longer than they expected.”