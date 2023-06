Vorige maand werd aangekondigd dat Nicolas Cage zijn opwachting zal maken in Dead by Daylight als speelbaar personage. Een aankondiging die niet iedereen aan zag komen, maar op veel enthousiasme kon rekenen. Inmiddels is ook bekendgemaakt wanneer hij precies uitkomt voor de game: 25 juli 2023.

Hij neemt in de game de rol van zichzelf aan, zodoende is hij ook naar evenbeeld overgezet naar de titel en de nieuwe trailer hieronder laat daar meer van zien. Alle spelers krijgen de beschikking over hem zodra het nieuwe hoofdstuk wordt uitgebracht, zo heeft de ontwikkelaar aangekondigd.