Capcom heeft tijdens de Xbox Games Showcase Kunitsu-Gami: Path of the Goddess aangekondigd. Het is nog niet helemaal duidelijk wat voor game het precies is, maar het lijkt zich in Japan af te spelen en een horror thema te hebben. Je vecht onder meer met zwaarden, magie en een pijl en boog tegen uiteenlopende monsters.

Een releasedatum is nog niet aangekondigd. Wat we echter wel weten, is dat de game vanaf de lancering direct op Game Pass beschikbaar is.