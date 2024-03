Vorig jaar werd tijdens de Xbox Showcase in juni de game Kunitsu-Gami: Path of the Goddess aangekondigd. Sindsdien hebben we weinig van deze game van Capcom vernomen, maar tijdens de Xbox Partner Preview Showcase gisterenavond kwam de titel weer even voorbij.

Hieronder kan je een vrij lange trailer bekijken die goed laat zien wat je van de game mag verwachten. Ook is bekendgemaakt dat Kunitsu-Gami: Path of the Goddess in 2024 zal verschijnen voor de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc, maar een specifieke releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Capcom heeft voor vannacht een kleine showcase gepland staan waarin deze game samen met Dragon’s Dogma 2 de aandacht krijgt. Naar verwachting krijgen we dan meer te zien en wellicht ook een releasedatum te horen. Voor meer informatie kan je tot die tijd bij Xbox Wire terecht.