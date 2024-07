Capcoms Kunitsu-Gami: Path of the Goddess komt op 19 juli uit, maar je kunt het spel in aanloop naar de release nu al uitproberen middels een demo die de uitgever heeft uitgebracht. De demo is beschikbaar op alle platforms waarop het spel zal verschijnen, namelijk de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

In de door Japan geïnspireerde actie-strategie game zul je in de huid van Soh kruipen, een krijger wiens doel het is om de vrede te herstellen en de wereld te ontdoen van de Seethe.

Bekijk de demo trailer van Kunitsu-Gami: Path of the Goddess hieronder.