In een interview met ET Online heeft Chris Pratt laten weten dat hij verwacht dat we snel meer zullen horen over het vervolg op The Super Mario Bros. Movie. Hoe snel we iets zullen horen is nog wel afhankelijk van de huidige stakingen van de Writers Guild of America, een vakbond waar meer dan 4.700 schrijvers een onderdeel van uitmaken.

“We’re in the midst of this writers’ strike, and so everything has been paused and on hold for the right reasons. I really do support the WGA and our writers. When the negotiations have been completed, and the writers feel comfortable moving forward, then it’ll be time to start talking about what’s next for that.”