Tussen alle nieuwe aankondigingen en meer door, heeft Bandai Namco helaas wat slecht nieuws gemeld. Ze gaan namelijk vanaf 19 juni stoppen met het verkopen van SoulCalibur V. Het gaat hier om de game die jaren terug uitkwam voor de PlayStation 3 en Xbox 360, een oudje dus.

Vanaf de genoemde datum zal het niet langer mogelijk zijn om de game aan te schaffen. Ook alle downloadbare content gaat dan uit de verkoop. Mocht je de game reeds aangeschaft hebben of fysiek bezitten, dan kan je de fighter natuurlijk wel gewoon blijven spelen.

“Valiant Warriors – Soul Calibur V is taking its final curtain call on the stage of history and will be sunset on the PlayStation 3 and Xbox 360 on June 19, 2023. The base game and all associated DLC will no longer be available for purchase. Thank you for your continued support.”